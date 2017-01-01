Под Днепром произошел обвал здания на фабрике: Есть жертвы

Производился демонтаж неэксплуатируемого четырехэтажного здания.

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На территории Центральной обогатительной фабрики "Павлоградская" в селе Вербки Павлоградского района Днепропетровской области произошло частичное разрушение конструкций здания бывшей сушильни на улице Шахтерской. Погиб один человек, еще один получил тяжелый травмы.

Об этом во вторник, 9 июля сообщили в управлении ГСЧС области.

Накануне днем сотрудники подрядной организации ОАО "Дмитротех" производили демонтаж неэксплуатируемого четырехэтажного здания.

"В результате разрушения пострадал мужчина 1972 года рождения, которого в тяжелом состоянии с диагнозом: политравма, сотрясение головного мозга, перелом таза, госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы №4 города Павлоград", – говорится в сообщении.

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Для ликвидации последствий происшествия на место выехал личный состав отделений Павлоградского 8 военизированного горноспасательного отряда. Было установлено, что исчез один из работников фирмы "Дмитротех". Спустя некоторое время его обнаружили собаки кинологической службы под обломками конструкций здания. Работы по извлечению тела запланированы на сегодня.

К спасательным работам привлекались 26 человек, четыре единицы техники, а также четыре собаки кинологической группы.

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