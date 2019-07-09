Зеленский вернул Бессмертного в Минский процесс и убрал оттуда Моцика

Президент заменил одного человека в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

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Президент Владимир Зеленский заменил Александра Моника на Романа Бессмертного в ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в Указе Зеленского от 9 июля на сайте президента.

В частности, Владимир Зеленский внес частичные изменения в статью 1 Указа президента от 19 июня 2019 года № 414 “Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе“.

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“Уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Александра Моцика“, - говорится в указе.

В 2015 году Роман Бессмертный уже был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года он вышел из Минского процесса.

Напомним, 19 июня президент Владимир Зеленский определился с “командой Кучмы“ в Минске.