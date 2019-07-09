Закон о "дематюкации": Научно-экспертное управление раскритиковало законопроект

Правительство, в случае утверждения перечня слов и выражений ненормативной лексики, должно будет опубликовать в официальном документе все бранные слова.

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Законопроект о дематюкации обязывает Кабмин нарушить нормы акта при публикации в СМИ перечня недопустимой брани, а также может создать проблему с использованием иностранных имен и фамилий. Такой вывод утвердило Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ), документ опубликован в карточке законопроекта № 10414 на сайте ВРУ.

Обращают внимание, что правительство при утверждении перечня слов и выражений ненормативной лексики должно будет опубликовать в официальном документе бранные слова и разместить на официальном сайте.

“Доступ к указанным документам и сайту будет у всех желающих, в том числе несовершеннолетних. Такими действиями государство пассивно будет побуждать общество (в том числе детей, молодежь) к изучению ненормативной лексики, что не будет способствовать защите культуры языка от ненормативной лексики и воспитанию молодежи. Кроме того, опубликование такого списка КМУ в средствах массовой информации будет автоматически подпадать под действие ст. 173 КУоАП (в редакции законопроекта)“, - отметили в Главном научно-экспертном управлении.

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Предостерегают, что применение норм законопроекта может создать проблемы при использовании “иностранных имен и фамилий, других имен собственных, которые по своему звучанию могут подпадать под украинские нецензурные слова и за употребление которых законопроектом предусматривается ответственность (особенно с учетом установления ответственности при замене любой буквы в словах и выражениях)“.

В целом в ГНЭУ убеждены, что вопрос употребления ненормативной лексики является морально-этическим, а для достижения целей этого законопроекта достаточно было ужесточить санкции за мелкое хулиганство.

Высказали замечания и по поводу названия законопроекта.

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“Неоднозначным является использование термина “дематюкация языка“ в названии законопроекта, поскольку не определено, что является “матюкацией“, а что – “дематюкацией“, при этом в самом тексте законопроекта не употребляется данный термин. При чем этот термин почему-то дважды используется в названии законопроекта“, - добавили в заключении.

Напомним, народный депутат Ольга Богомолец (БПП) 2 июля зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 “О противодействии сквернословию“ (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).