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Под Киевом сожгли магазин депутата

Комментариев: 1
Помещение сгорело практически до тла.
Магазин принадлежит нардепу
Магазин принадлежит нардепу
kv.npu.gov.ua

В селе Шпытьки под Киевом сожгли продуктовый магазин, владельцем которого является действующий депутат Киевского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Магазин сгорел до тла
Магазин сгорел до тла
kv.npu.gov.ua

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Пожар начался около 4 часов ночи. Его первым заметил 41-летний житель села Шпытьки. Он и сообщил об этом в полицию и спасателям. 

Пожар уничтожил 40 кв. м площади магазина. Более того, сгорел весь товар, который хранился в помещении. На данный момент сумма ущерба оценивается специалистами. На месте пожара работает следственно-оперативная группа.

На месте работает полиция
На месте работает полиция
kv.npu.gov.ua

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Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или порчи имущества. Все детали происшествия сейчас выясняются.

Напомним, в Херсоне сожгли авто доверенного лица кандидата в нардепы. О поджоге машины своего доверенного лица сообщил кандидат в нардепы от партии Слуга народа Павел Павлиш. 

 

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Теги: пожар, авто, депутат, Киев
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Комментариев (1)
T-REX2    09.07.2019, 17:35
Оценка:  0
T-REX2
Ну хер с ним.Полюбе без ПОС был,а инпекторов нах посылал.
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