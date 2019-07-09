Под Киевом сожгли магазин депутата
В селе Шпытьки под Киевом сожгли продуктовый магазин, владельцем которого является действующий депутат Киевского городского совета. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.
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Пожар начался около 4 часов ночи. Его первым заметил 41-летний житель села Шпытьки. Он и сообщил об этом в полицию и спасателям.
Пожар уничтожил 40 кв. м площади магазина. Более того, сгорел весь товар, который хранился в помещении. На данный момент сумма ущерба оценивается специалистами. На месте пожара работает следственно-оперативная группа.
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Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или порчи имущества. Все детали происшествия сейчас выясняются.
Напомним, в Херсоне сожгли авто доверенного лица кандидата в нардепы. О поджоге машины своего доверенного лица сообщил кандидат в нардепы от партии Слуга народа Павел Павлиш.
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