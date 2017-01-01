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В фонде госимущества НАБУ и СБУ проводят обыски

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В бюро пообещали раскрыть детали позже.
Обыски связаны с подозрениями в коррупционном преступлении
Обыски связаны с подозрениями в коррупционном преступлении
beztabu.net

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками департамента “К“ СБУ проводяк обыски в помещении фонда государственного имущества в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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“Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ“, - отметили в ведомстве.

В бюро добавили, что на данный момент это вся информация, которую они могут сообщить и обещали раскрыть детали позже.

Как сообщалось 5 июля, СБУ обвинила вице-премьера в коррупционных схемах.

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Теги: НАБУ, САП, обыски, фонд госимущества
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