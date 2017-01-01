В фонде госимущества НАБУ и СБУ проводят обыски

В бюро пообещали раскрыть детали позже.

Обыски связаны с подозрениями в коррупционном преступлении beztabu.net

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками департамента “К“ СБУ проводяк обыски в помещении фонда государственного имущества в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Читай также: Член комитета нацбезопасности и Герой Украины Богуслаев финансирует боевиков - СМИ

“Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ“, - отметили в ведомстве.

В бюро добавили, что на данный момент это вся информация, которую они могут сообщить и обещали раскрыть детали позже.

Как сообщалось 5 июля, СБУ обвинила вице-премьера в коррупционных схемах.