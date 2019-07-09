Саакашвили сломал руку пожилой одесситке

Инцидент случился возле суда по “делу Краяна”.

В Одессе после заседания суда по “делу Краяна” случилась потасовка с участием экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает местное издание Оdessitua.

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В городском суде закончился суд по “делу Краяна”. С мэра Одессы Геннадия Труханова сняли все обвинения касательно незаконной покупки завода “Краян”. Именно против этого решения пришли пикетировать экс-губернатор Саакашвили со своими сторонниками. Они попытались устроить беспорядки.

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По данным журналистов, Саакашвили в результате потасовки ударил пожилую женщину. Видимо политик не рассчитал силы, ведь женщина упала и сломала руку. В данный момент потерпевшая женщина госпитализирована в Еврейскую больницу.

Напомним, жена Саакашвили возглавила протестный марш в Тбилиси. В Марше свободы, по мнению независимых наблюдателей, участвуют от до семи тысяч человек.