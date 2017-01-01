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Могерини назвала претендента на должность посла ЕС в Украине

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Официальным претендентом на должность главы Представительства ЕС стал замглавы МИД Эстонии.
Маасикаса официально объявили будущим послом ЕС в Украине
Маасикаса официально объявили будущим послом ЕС в Украине
EPA/UPG

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Вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини официально объявила о выдвижении кандидатуры эстонского дипломата Матти Маасикаса на должность главы Представительства ЕС в Украине. Об этом сообщает УНН.

Назначение нового посла ЕС в Украине в 2019 году происходит на ротационной основе. Дипломата официально назначат после получения агремана.

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Сейчас Маасикас занимает должность заместителя министра по вопросам ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии. Глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли вскоре оставит свою должность.

Напомним, ранее СМИ уже писали о предыдущей карьере Маасикаса, который может стать представителем ЕС в Украине. 

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Теги: Эстония, МИД, ЕС, посол, Могерини, Маасикас
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