Директора НАБУ Сытника подозревают в получении ценных подарков от украинского бизнесмена - СМИ

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отдыхал в элитных охотничьих угодьях, а счет за него оплачивал бизнесмен Николай Надейка.

Об этом говорится в сюжете программы “Деньги“ на телеканале “1 + 1“.

“Оказалось, что отдых для него был бесплатным. Почему за дорогой досуг рассчитывались другие. За него постоянно платил “товарищ“ - Николай Надейко. Все секреты он изложил на допросе в Генпрокуратуре и лично подтвердил свои слова“, - говорится в сюжете.

Общая сумма отдыха, по словам Надейко, составляла около 100 000 гривен за каждый визит. Сытник также пожелал от друга особое угощение - элитные сыры, колбасы, спиртное, а также прогулку по лесу на квадроциклах.

“Сытник является моим другом, по его просьбе я ему способствовал в отдыхе. Он обращался ко мне и просил, чтобы я, например, привез “квадрик“ покататься“, - рассказал Надейко в Генпрокуратуре.

Журналисты программы “Деньги“ задались вопросом, чем же бизнесмен так благодарен главному антикоррупционеру, что готов выкладывать для его удовольствия серьезные суммы?

“К тому же это уже тянет на обвинения, ведь для чиновников принимать такие дорогие подарки - незаконно, а тем более незаконно не декларировать их“, - отмечают журналисты.

К сожалению, сам Артем Сытник отказался общаться с журналистами телеканала и не давал комментариев по этому поводу. Расследование продолжается.