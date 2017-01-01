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ГПУ требует от ОП не уклоняться от разъяснений слов Мендель об обстрелах

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Генпрокуратура настаивает, что имеет право выяснять, откуда у пресс-секретаря президента взялась информация об обстрелах гражданских объектов.
Мендель и ОП повторно спросили об обстрелах на Донбассе
Мендель и ОП повторно спросили об обстрелах на Донбассе
УНИАН

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В ГПУ настаивают, что имеют полное законное право интересоваться позицией ОП по скандальному заявлению пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель. Об этом пишет Лига.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Банковая уклоняется от дачи пояснений. Там напомнили, что Мендель в эфире 1+1 заявила, что украинские военные в Донбассе допускают обстрелы гражданских объектов.

При этом она отказалась давать показания во время допроса в Генпрокуратуре. Ведомство вынуждено было направить в Офис президента письмо с просьбой разъяснить, высказывалась ли Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию.

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Также в ГПУ интересуются, откуда у нее информация об обстрелах гражданских объектов. В ОП ответили, что ГПУ якобы не имеет законных оснований такое спрашивать.

Тем не менее, сегодня Генпрокуратура направила еще одно письмо в ОП, в котором указала, что офис некорректно трактует УПК и уклоняется от предоставления необходимых сведений. ГПУ повторно призвала Банковую предоставить свои разъяснения.

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Теги: ГПУ, Мендель, обстрелы, ВСУ, Донбасс, боевики, ОП, Зеленский
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