НАБУ сообщило о подозрении Насалику

Чиновник "забыл" задекларировать более миллиона долларов США.

Чиновник не отразил правдивую информацию в ежегодных декларациях Facebook/ Игорь Насалик

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Детективами НАБУ сообщено о подозрении Министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, который “забыл“ задекларировать 1249000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба САП В Facebook.

“По согласованию прокурора САП детективами НАБУ сообщено о подозрении Министру энергетики и угольной промышленности Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2018 годы“, - говорится в сообщении.

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Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1249000 долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины “О предотвращении коррупции“, чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Также отмечается, что действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины “О предупреждении коррупции“).

Как сообщалось, САП подготовила подозрения одному из министров и некоторым губернаторам.