Зеленский начал массово увольнять глав районов

Сегодня президент уволил 22 главы районных госадминистраций в четырех областях и трех в Киеве.

Зеленский уволил за два дня 26 глав районов

Президент Владимир Зеленский уволил 22 глав районов в четырех областях и трех районов Киева. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства во вторник, 9 июля.

Так, в Киеве уволены главы Голосеевского, Святошинского и Соломенского районов - Александр Настасенко, Владимир Каретка и Игорь Довбня соответсвенно.

Также уволены десять глав районных госадминистраций в Винницкой области, восьми – в Волынской, трех - в Донецкой и одной – в Днепропетровской области.

В частности, уволены главы Бершадской, Гайсинской, Жмеринской, Литинской, Могилев-Подольской, Мурованокурировецкой, Теплицкой, Тростянецкой, Шаргородской и Ямпольской райадминистраций Винницкой области.

Также уволены главы Владимир-Волынской, Гороховской, Киверцевской, Ковельской, Ратновской, Старовыжевской, Турийской и Шацкой райадминистраций Волынской области.

Кроме того, уволены главы Бахмутской, Волновахской и Мангушской райадминистраций Донецкой области и глава Новомосковской райадминистрации Днепропетровской области.

Как сообщалось, накануне Зеленский уволил главу Мариинской РГА в Донецкой области и трех глав РГА во Львовской области.

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