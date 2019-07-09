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Зеленский начал массово увольнять глав районов

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Сегодня президент уволил 22 главы районных госадминистраций в четырех областях и трех в Киеве.
Зеленский уволил за два дня 26 глав районов
Зеленский уволил за два дня 26 глав районов

Президент Владимир Зеленский уволил 22 глав районов в четырех областях и трех районов Киева. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства во вторник, 9 июля.

Так, в Киеве уволены главы Голосеевского, Святошинского и Соломенского районов - Александр Настасенко, Владимир Каретка и Игорь Довбня соответсвенно.

Также уволены десять глав районных госадминистраций в Винницкой области, восьми – в Волынской, трех - в Донецкой и одной – в Днепропетровской области.

В частности, уволены главы Бершадской, Гайсинской, Жмеринской, Литинской, Могилев-Подольской, Мурованокурировецкой, Теплицкой, Тростянецкой, Шаргородской и Ямпольской райадминистраций Винницкой области.

Также уволены главы Владимир-Волынской, Гороховской, Киверцевской, Ковельской, Ратновской, Старовыжевской, Турийской и Шацкой райадминистраций Волынской области.

Кроме того, уволены главы Бахмутской, Волновахской и Мангушской райадминистраций Донецкой области и глава Новомосковской райадминистрации Днепропетровской области.

Как сообщалось, накануне Зеленский уволил главу Мариинской РГА в Донецкой области и трех глав РГА во Львовской области.

 

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Теги: Киев, чиновники, увольнение, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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GreenPeace!    09.07.2019, 18:18
Оценка:  -2
GreenPeace!
В КИЕВЕ ВСЕХ УВОЛИТЬ НУЖНО.И ВСЕХ НАЧАЛЬНИКОВ ЖЕКОВ.НИКТО НИХ ДЕЛАТЬ НЕ ХОЧЕТ.
GreenPeace!    09.07.2019, 18:19
Оценка:  -2
GreenPeace!
ЗА СТОЛЬКО ЛЕТ УЖЕ ВО ВСЕХ ДОМАХ СТАРЫХ,ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕМОНТЫ,ПОМЕНЯНЫ ОКНА,ЛИФТЫ...А В ИТОГЕ,ОДНА РАЗРУХА.
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