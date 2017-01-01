Столкновения в суде над Трухановым: У активиста изъяли топор и пилу

Сторонники Труханова забаррикадировали вход в зал заседания.

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В Одессе 9 июля в суде, где сегодня должны были дочитать приговор мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения между “Муниципальной стражей“, сторонниками мэра и оппозиционными к местной власти общественными активистами.

Об этом сообщает 24 канал.

Столкновения начались из-за того, что сторонники Труханова, среди которых и “Муниципальная стража“, забаррикадировали вход в зал заседания.

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“Это начали делать для того, чтобы экс-губернатор Одессы Михеил Саакашвили и общественные деятели Олег Михайлик, Михаил Кузаконь, Алина Подолянка и другие, которые приехали в суд, не смогли зайти в зал заседания по делу “Краяна“, - поясняют журналисты.

Они начали скандировать: “Труханова за решетку!“, поэтому между людьми начались столкновения.

Известно, что член политической партии “Демократическая сокира“ Анатолий Мазур принес на заседание суда над Трухановым топор и пилу.

Напомним, что год назад в Киеве Мазур разгромил топором 10 автомобилей судей при избрании меры пресечения, когда мэра Одессы выпустили из-за решетки на поруки.