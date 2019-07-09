В парламент проходят пять партий – результаты соцопроса

В следующем парламенте будут представлены пять партий – “Слуга Народа“, “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ“, “Европейская Солидарность“, “Голос“ и ВО “Батькивщина“.

Такие данные обнародовала социологическая компания Seetarget на пресс-конференции в ИА Interfax в Киеве 9 июля.

Лидером партийного рейтинга стала партия “Слуга Народа“. У нее 42,5%.

На втором месте партия “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ“, у которой 14,5%. Третье место занимает “Европейская Солидарность“ – 8,2%, четвертое – “Голос“ – 7,5% и, наконец, пятое – ВО “Батькивщина“ – 7,2%.

Все остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.

Участники пресс-конференции отметили, что партия “Слуга Народа“ сохраняет свои лидирующие позиции. В то же время наблюдается рост рейтинга у ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

“И если за партию “Слуга Народа“ избиратель голосует скорее эмоциональным способом, то при голосовании за ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ включается рациональный фактор. Избиратели голосуют за них как за своих. И этот рейтинг может возрастать и далее, учитывая доверие не только к лидеру партии Юрию Бойко, но и к другим представителям партии, возможно даже до 17, и 18 процентов. А вот рейтинг Оппозиционного блока опустился даже ниже уровня статистической погрешности и предпосылок для улучшения ситуации для Мураева-Вилкула-Кернеса нет никаких“, – отметил директор компании Seetarget Алексей Боровский.

Также на пресс-конференции были обнародованы данные об отношении украинцев к методам установления мира на Донбассе.

79% респондентов положительно оценивают идею прямых переговоров с руководством России на тему мира на Донбассе. Однозначно негативно против прямых переговоров с Москвой выступают 7,1% опрошенных.

В то же время положительно относятся к возможности прямых переговоров с ЛНР и ДНР 52,4% респондентов. О негативном отношении к таким переговоров заявили 36,4% респондентов.

Исследование было проведено методом личных интервью (face-to-face) с 1 по 7 июля социологической компанией Seetarget. Территория исследования – вся Украина (кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей). Выборка – 2009 респондентов. Погрешность измерения составляет не более 2,4%.