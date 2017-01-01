Обстрелы Водяного и Катериновки велся из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 122 мм.

Подразделения сепаратистов обстреляли село Водяное в Донецкой области и село Катериновка в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 9 июля.

Так, обстрел Водяного велся ночью 8 июля из артиллерии калибра 122 мм по направлению из Ужовки. По данным СЦКК, один снаряд попал в жилой дом, в результате чего это здание сгорело. Хозяев в доме не было, поэтому обошлось без жертв. Также, на окраине Водяного зафиксировано пять огромных воронок.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе два села попали под обстрел – штаб

Катериновку сепаратисты обстреляли утром 7 июля из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм по направлению из населенного пункта Кировск. На месте обстрела офицеры мобильной группы СЦКК зафиксировали повреждение не менее семи домов – заборы, крыша, окна и стены. Разрушена хозяйственная постройка и хранилище для сена. У одного из владельцев дома сгорел мотоцикл и прицеп.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе два села попали под обстрел – штаб

Ранее украинские военные опубликовали видео, на котором, как они утверждают, запечатлен обстрел объектов мирных граждан сепаратистами, который последние пытались выдать за обстрел ВСУ.

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