Труханова оправдали по делу о "Краяне": САП оспорит приговор
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Коллегия судей Малиновского райсуда Одессы признала невиновными мэра Одессы Геннадия Труханова и его подчиненных в завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян“, передает УНН.
Коллегия судей объявила свой приговор в деле завода “Краян“ и оправдала обвиняемых мэра Одессы Геннадия Труханова, его зама Павла Вугельмана, директора Департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, его зама Владимира Радионова, депутата Одесского горсовета Василия Шкряба.
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Следовательно, суд признал обвинения прокуроров САП недоказанными, а действия обвиняемых в рамках своих полномочий - законными. Теперь у прокуроров САП есть семь дней, с момента получения подписанного решения суда, на подачу апелляции.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже заявили, что собираются подавать апелляцию.
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“После ознакомления с текстом решения суда мы будем его обжаловать“, - сказали в пресс-службе.
Напомним, ранее в интервью Игорь Коломойский назвал “прекрасным“ союз перед выборами между Кернесом, Трухановым и Ахметовым.