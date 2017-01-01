Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Труханова оправдали по делу о "Краяне": САП оспорит приговор

Комментариев: 0
Мэра Одессы и его подчиненных оправдали по делу о завладении 185 млн грн.
Труханова оправдали вместе с его подчиненными
Труханова оправдали вместе с его подчиненными
facebook.com/gennadiytruhanov/

Читай также: Прокуроры просят для Труханова 12 лет тюрьмы

Коллегия судей Малиновского райсуда Одессы признала невиновными мэра Одессы Геннадия Труханова и его подчиненных в завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян“, передает УНН.

Коллегия судей объявила свой приговор в деле завода “Краян“ и оправдала обвиняемых мэра Одессы Геннадия Труханова, его зама Павла Вугельмана, директора Департамента коммунальной собственности Алексея Спектора, его зама Владимира Радионова, депутата Одесского горсовета Василия Шкряба.

Читай также: Саакашвили сломал руку пожилой одесситке

Следовательно, суд признал обвинения прокуроров САП недоказанными, а действия обвиняемых в рамках своих полномочий - законными. Теперь у прокуроров САП есть семь дней, с момента получения подписанного решения суда, на подачу апелляции.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже заявили, что собираются подавать апелляцию.

Читай также: Кернес хочет в коалицию с властью в новой Раде

“После ознакомления с текстом решения суда мы будем его обжаловать“, - сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее в интервью Игорь Коломойский назвал “прекрасным“ союз перед выборами между Кернесом, Трухановым и Ахметовым.

Поделись:
Теги: Труханов, приговор, суд, Краян, завод, САП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь