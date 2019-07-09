Пасечник считает ремонт моста в Станице Луганской "актом агрессии"

Главарь "ЛНР" обвиняет Зеленского в якобы стремлении сорвать разведение сил.

Глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что расценит ремонт моста в Станице Луганской как акт агрессии Украины.

Об этом он написал в Twitter.

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"Любые односторонние действия Украины на территории "ЛНР", частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение сил, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг?", - заявил Пасечник в ответ на сообщение президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее, 8 июля, Зеленский пообещал начать строительство моста у Станицы Луганской через 8 дней, даже если боевики не выполнят свою часть соглашения. Президент подчеркнул, что работами будут заниматься гражданские лица, а не военные.

30 июня в районе Станицы Луганской завершилось разведение сил ООС и боевиков.