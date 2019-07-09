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Зеленский едет в Чернобыль

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Туроператоры жаловались ранее сегодня, что им сообщили о перекрытии 10-километровой зоны в связи с приездом Зеленского всего за день до визита.
Чернобыльскую зону не закроют из-за визита Зеленского
Чернобыльскую зону не закроют из-за визита Зеленского

Чернобыльскую зону не будут закрывать для туристов из-за визита туда президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения и Управление государственной охраны сообщает Украинская правда во вторник, 9 июля.

Председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил ранее, что получил сообщение от ГАЗО о том, что из-за визита президента полностью перекроют 10-километрову Чернобыльскую зону. По его словам, это остановит туризм на этот день и навредит репутации страны. 

"Нас только вчера вечером предупредили, что во всю 10-километровую зону нас - то есть туристические группы - не допустят из-за мер безопасности. Завтра в зоне отчуждения ожидается более 300 туристов-иностранцев. Это средняя цифра ежедневных посетителей Чернобыля", - сказал Емельяненко.

По словам Емельяненко, Ассоциация обратилась к профильным депутатам, курирующим туризм, чтобы они провели переговоры для решения этой ситуации в Офисе президента.

Пресс-секретарь ГАЗО Елена Ковальчук в подтвердила, что на 10 июля запланирована передача арки от подрядчика к Чернобыльской станции, но отметила, что какие-то беспрецедентные меры безопасности не запланированы.

"Будет президент, представители ЕБРР, Чернобыльского фонда "Укрытие", представители Минэкологии и конечно Госагентства по управлению зоной отчуждения. Будут стандартные меры безопасности, принимаемые во время визитов официальных лиц. Но какого-то чрезвычайного ограничения не должно быть", - сказала Ковальчук.

Позже эту информацию подтвердили и в Управлении госохраны.

"УГО в связи с возможным визитом президента Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону не осуществляет никаких ограничительных мер в десятикилометровой зоне. Завтра, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме, а иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне в установленном порядке", - сказано в сообщении УГО.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что перекрытие движения автотранспорта по маршруту перемещения президента не предусмотрено.

"В случае возникновения осложнений в оперативной обстановке возможно ограничение движения транспорта к местам проведения мероприятий с участием главы государства", - сказал Тракало.

Как сообщалось ранее, в Чернобыле ожидают до 100 тысяч туристов до конца года.

Мрачный Диснейленд. Туристический бум в Чернобыле

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Теги: туризм, Чернобыль, туристы, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    09.07.2019, 19:28
Оценка:  0
bertal
Уже не смешно, в стране бардак, а он на экскурсии ездит
ВАТА_FUCK    09.07.2019, 19:23
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Насыщенная жизнь у Зеленского! То гастроли, то тур-поездки; поработать некогда
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