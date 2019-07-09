Зеленский отменил парад на День независимости

День Независимости будет отпразднован в новом формате. Деньги на его проведение передадут военным.

Президент Владимир Зеленский решил отменить проведение военного парада ко Дню независимости Украины. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook во вторник, 9 июля.

По его словам, 300 миллионов гривен, которые были выделены на проведение военного парада, будут перечислены на премии украинским военным.

Также президент Украины сообщил, что празднование 24 августа пройдет в новом формате.

Напомним, в параде ко Дню Независимости в прошлом году приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet