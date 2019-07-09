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Зеленский отменил парад на День независимости

Комментариев: 3
День Независимости будет отпразднован в новом формате. Деньги на его проведение передадут военным.

Президент Владимир Зеленский решил отменить проведение военного парада ко Дню независимости Украины. Об этом он заявил в видеообращении в Facebook во вторник, 9 июля.

По его словам, 300 миллионов гривен, которые были выделены на проведение военного парада, будут перечислены на премии украинским военным. 

Также президент Украины сообщил, что празднование 24 августа пройдет в новом формате.

Напомним, в параде ко Дню Независимости в прошлом году приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих.

 

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Теги: видео, парад, День Независимости, военные, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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MNI1957    09.07.2019, 19:21
Оценка:  -5
MNI1957
это как,не п ид а р а с о в,не кострюлеголовых на арене не будет?
sharry-sharry    09.07.2019, 19:23
Оценка:  +3
sharry-sharry
Убогое мокшанское отродье,здрысни отсюда!
ВАТА_FUCK    09.07.2019, 19:25
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Их на БигМире навалом, всё твои друзяки па-рашики!
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