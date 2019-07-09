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Швеция депортирует украинку, которая лишилась ноги в теракте в Стокгольме

Комментариев: 3
Украинка потеряла ногу, когда террорист въехал в толпу на грузовике. Женщине и ее 14-летней дочери дали четыре недели на то, чтобы покинуть страну.
Ирину Заманову депортируют из Швеции
Ирину Заманову депортируют из Швеции
Aftonbladet

Украинку Ирину Заманову депортируют из Швеции. Об этом сообщает местное издание The Local во вторник, 9 июля.

Женщина была одной из десяти пострадавших в теракте в апреле 2017 года, когда выходец из Узбекистана примкнувший к ИГИЛ въехал в толпу на грузовике. 39-летняя Ирина тогда посещала Швецию как туристка, но осталась, потому что врачам пришлось ампутировать ей ногу из-за травмы, полученной во время теракта.

В июне 2018 года Акилова приговорили к пожизненному заключению. Заманова сначала получила разрешение на временное проживание, поскольку она была свидетелем в судебном процессе против террориста.

Поскольку это разрешение закончилось, она подала заявление на постоянное жительство в Швеции на основе сочувствия в "чрезвычайных обстоятельствах". Эта формулировка выписана в миграционном законодательстве Швеции, но редко применяется.

В августе прошлого года ходатайство отклонила Шведская миграционная служба, а затем миграционный суд после того, как украинка подала апелляцию. Заманова обжаловала это решение в высшем суде Швеции по вопросам миграции

Адвокат Генрик Хоффман, представляющий Заманову, заявил, что суд решил не рассматривать дело, то есть решение суда низшей инстанции осталось в силе. Хоффман сказал, что, среди прочего, они обратились в суд с просьбой считать, что Заманова не сможет получить такой же уровень медицинской помощи в Украине, как в Швеции.

"Очевидно, что суды не считали, что это чрезвычайные обстоятельства", - сказал адвокат.

Теперь Заманова вместе с 14-летней дочерью должна покинуть Швецию через четыре недели.

Напомним, 7 апреля 2017 года гражданин Узбекистана Рахмат Акилов угнал грузовик и въехал в пешеходов в центре Стокгольма. Тогда погибло пять человек и десять получили ранения.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в Стокгольме является террористической атакой.

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Теги: Украина, теракт, Швеция, беженцы, мигранты, Украина-Швеция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Voland1818    09.07.2019, 19:33
Оценка:  0
Voland1818
Всем кастрюлеголовым майдаунятам - организовать торжественную встречу депортированной в аэропорту и спеть любимую песенку "УКРАЇНА ЦЕ ЄВРОООПААА" . Пострадавшей понравится, до слез ))))
Boxerogos    09.07.2019, 19:31
Оценка:  +1
Boxerogos
С нетерпением ждём возвращения этой несчастной домой!Украина-это тоже Европа.По крайней мере нам это ежедневно твердит пропаганда с телеэкранов.И это не должно выхывать сомнений.Ценами и тарифами Украина лет 5 уже в Европе 100%.)))))))))))))
Voland1818    09.07.2019, 19:35
Оценка:  0
Voland1818
Опередил ты меня, пока я писал. Думал, буду "первонахом" в этой статье )))))
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