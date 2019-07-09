Швеция депортирует украинку, которая лишилась ноги в теракте в Стокгольме

Украинка потеряла ногу, когда террорист въехал в толпу на грузовике. Женщине и ее 14-летней дочери дали четыре недели на то, чтобы покинуть страну.

Украинку Ирину Заманову депортируют из Швеции. Об этом сообщает местное издание The Local во вторник, 9 июля.

Женщина была одной из десяти пострадавших в теракте в апреле 2017 года, когда выходец из Узбекистана примкнувший к ИГИЛ въехал в толпу на грузовике. 39-летняя Ирина тогда посещала Швецию как туристка, но осталась, потому что врачам пришлось ампутировать ей ногу из-за травмы, полученной во время теракта.

В июне 2018 года Акилова приговорили к пожизненному заключению. Заманова сначала получила разрешение на временное проживание, поскольку она была свидетелем в судебном процессе против террориста.

Поскольку это разрешение закончилось, она подала заявление на постоянное жительство в Швеции на основе сочувствия в "чрезвычайных обстоятельствах". Эта формулировка выписана в миграционном законодательстве Швеции, но редко применяется.

В августе прошлого года ходатайство отклонила Шведская миграционная служба, а затем миграционный суд после того, как украинка подала апелляцию. Заманова обжаловала это решение в высшем суде Швеции по вопросам миграции

Адвокат Генрик Хоффман, представляющий Заманову, заявил, что суд решил не рассматривать дело, то есть решение суда низшей инстанции осталось в силе. Хоффман сказал, что, среди прочего, они обратились в суд с просьбой считать, что Заманова не сможет получить такой же уровень медицинской помощи в Украине, как в Швеции.

"Очевидно, что суды не считали, что это чрезвычайные обстоятельства", - сказал адвокат.

Теперь Заманова вместе с 14-летней дочерью должна покинуть Швецию через четыре недели.

Напомним, 7 апреля 2017 года гражданин Узбекистана Рахмат Акилов угнал грузовик и въехал в пешеходов в центре Стокгольма. Тогда погибло пять человек и десять получили ранения.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в Стокгольме является террористической атакой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet