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Назначен новый посол Евросоюза в Украине

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Новым главой делегации ЕС в Украине станет эстонский дипломат. Он приступит к обязанностям после согласования с Киевом.
Марти Маасикас
Марти Маасикас

Новым главой делегации Евросоюза в Украине назначен эстонец Марти Маасикас. Об этом сообщается на сайте Службы внешних действий ЕС во вторник, 9 июля.

"Марти Маасикас был назначен руководителем делегации ЕС в Украине. Сейчас он является подсекретарем по отношениям с ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии", - говорится в документе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини огласила назначение 43 новых глав делегаций Евросоюза в третих странах. 

Как отмечается, новые главы формально приступят к исполнению обязанностей после согласования со странами назначения.

Как сообщалось, накануне в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, на котором было подписано пять солгашений.

 

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Теги: Украина, ЕС, посол
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Туземун    09.07.2019, 19:23
Оценка:  0
Туземун
Ахахахахахахаха
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