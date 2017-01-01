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Выборы в Раду: ЦИК отменила регистрацию 36 кандидатов

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Кандидаты баллотировались в одномандатных избирательных округах от партий и в порядке самовыдвижения.
ЦИК сняла с выборов 36 кандидатов
ЦИК сняла с выборов 36 кандидатов
facebook.com/slipachuktetiana

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию на досрочные выборы в Верховную Раду 36 кандидатам. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК во вторник, 9 июля.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами в народные депутаты Украины, а также заявление политической партии об отмене решения о регистрации кандидата в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, Комиссия отменила регистрацию 36 кандидатов в народные депутаты Украины", - сказано в сообщении.

Комиссия не вдавалась в подробности относительно того, на каких основаниях была отменена регистрация каждого из 36 кандидатов.

Напомним, ранее ЦИК уже сняла с выборов 17 кандидатов.

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Теги: Выборы, депутаты, ЦИК, кандидаты
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Источник: korrespondent.net

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