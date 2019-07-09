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Швейцария выделит Украине 25 млн евро на реформы

Комментариев: 3
Среди реформ, которые поддерживает Швейцария, указаны децентрализация, а также реформы государственного управления и сферы услуг.
Швейцария выделит Украине 25 миллионов евро на реформы
Швейцария выделит Украине 25 миллионов евро на реформы
news.mail.ru

На реформы в Украине Швейцария выделит 25 миллионов евро. Об этом сообщил директор Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Хольгер Тауш во вторник, 9 июля.

"Швейцария поддерживает Украину, народ Швейцарии поддерживает народ Украины, и это важно. И для этого мы выделяем из нашего государственного бюджета 25 миллионов евро, то есть достаточно весомую сумму. Швейцария поддерживает многие реформы, которые осуществляются в Украине", - заявил Тауш.

Он уточнил, что речь идет о поддержке реформы государственного управления и качественных изменений в сфере оказания услуг, а также децентрализацию.

"Очень важно, что мы поддерживаем вот это направление, которое является чрезвычайно важным в реформе государственного управления Украины", - добавил директор бюро.

Он также отметил темп реформ в Украине и заявил, что он "приятно удивлен теми достижениями, которые увидел в течение последних четырех лет в существования программы.

"Хочу отметить, что создается впечатление, будто Украина движется значительно быстрее, чем Швейцария в этой сфере", - сказал он.

Положительные сдвиги Тауш отметил в техническом плане, а также в расширении количества электронных услуг и сервисов, которые стали доступны для граждан и представителей бизнеса. В то же время он обратил внимание на проблему, с которой до сих пор приходится сталкиваться, - это коррупция, которая затрудняет многие процессы.

Напомним, что ранее украинцы назвали реформы, которые хотят увидеть в первую очередь.

В ООН заявили о поддержке украинских реформ

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Теги: Украина, инвестиции, Швейцария, реформы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Туземун    09.07.2019, 20:30
Оценка:  +1
Туземун
Главное что все до капеечки пошло на риформы..
VSHIVANKA    09.07.2019, 20:03
Оценка:  +2
VSHIVANKA
КАКИЕ НАХЕР РЕФОРМЫ?!
bertal    09.07.2019, 19:55
Оценка:  +1
bertal
Попрошайничество когда-то прекратится или нет, пустите шапку в раде, и каждый второй бросит в нее больше, было бы желание СБУ и "туриста"
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