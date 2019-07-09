НАБУ поймало на взятке замглавы Укргосархива

Чиновник обещал за 10 тысяч долларов устроить человека на работу в Фонд госимущества Украины. Его задержали детективы НАБУ.

Заместителя главы Государственной архивной службы задержали во время получения взятки за содействие в трудоустройстве человека в Фонде государственного имущества Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник, 9 июля.

"Чиновник в обмен на 10 тысяч долларов неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" - до 9,8 тысяч долларов. Деньги передавались двумя траншами. При получении второго - в размере 4,8 тысяч долларов, чиновника и разоблачили "на горячем", - сказано в сообщении.

Задержание провели детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента К Службы безопасности Украины во вторник. На данный момент замглавы Укргосархива задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

"Детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП. Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось в СМИ ранее, НАБУ задержало главу Фонда госимущества, но в Кабинете министров информацию опровергли. Тем не менее, позже стало известно, что в ведомстве проводят обыски.

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