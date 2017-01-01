Руководителей четырех таможен уволили

Глав четырех таможен западного региона отстранили от исполнения обязанностей. Их место займут специалисты из таможенных департаментов ГФС.

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен. Об этом Власов сообщил во вторник, 9 июля, на своей странице в Facebook.

Он отметил, что такое решение принял по результатам совещания в Ужгороде.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС", - отметил Власов.

Напомним, сегогдня Зеленский подписал указ о борьбе с коррупцией на таможне.

Ранее замглавы Офиса президента на совещании по контрабанде заявил, что "наверх больше заносить не надо, закончилось".

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