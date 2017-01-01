В Украине снизились цены впервые за год

Госслужба статистики подсчитала, что цены в Украине снизились на 0,5%. В последний раз снижение цен наблюдалось в июле 2018 года.

Цены на потребительские товары в Украине снизились на полпроцента в июне 2019 года по сравнению с маем. Об этом сообщает Государственная служба статистики во вторник, 9 июля.

Ведомство сообщило, с начала года цены в Украине выросли на 3,6%. При этом в годовом измерении (к июню 2018 года) инфляция замедлилась до 9,0%.

Отметим, в последний раз дефляция фиксировалась в июле 2018 года - 0,7%.

Продукты питания в Украине за июнь 2019 года подешевели на 1,2%. Больше всего подешевели яйца - на 26,7% и овощи - на 14,3%. В то же фрукты подорожали на 9,3%, сахар - на 6,7%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь - снизились на 3,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 1,4%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,3% (в т.ч. цены на топливо снизились на 0,2%), цены на связь снизились на 0,2%, отдых и культура подешевели на 0,1%, образование подорожало на 0,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%.

Напомним, что в мае СМИ сообщали об ускорении роста цен в Украине. Ранее, стоимость борща со свининой перевалила за 100 грн.

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