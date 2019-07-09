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В Николаевской области застрелился военный

Комментариев: 1
Военнослужащий заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием, позже его обнаружили с огнестрельным ранением.
Военный застрелился во время суточного дежурства
Военный застрелился во время суточного дежурства
Міноборони України

Полиция расследует обстоятельства гибели военнослужащего в Вознесенском районе Николаевской области, основная версия - самоубийство. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Так, сообщение о госпитализации 22-летнего военнослужащего срочной службы с огнестрельным ранением головы поступило в полицию ночью 8 июля.

Пострадавший был доставлен в больницу из воинской части, расположенной в Вознесенском районе, и вскоре умер в медицинском учреждении.

Известно, что военнослужащий заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. По информации правоохранителей, основная версия трагедии - самоубийство, причины которого и другие обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Тело военного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Начато уголовное производство, следственные действия продолжаются.

Ранее на Волыни покончил с жизнью 25-летний ветеран АТО.

Напомним, в январе на Донбассе из автомата застрелился военный. Сообщалось, что военнослужащий-контрактник выстрелил себе в голову из штатного АК-74.

 

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Теги: самоубийство, военный, суицид, Николаевская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    09.07.2019, 22:24
Оценка:  0
Boxerogos
Владимир Владимирович,за что?)))))))))))))))
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