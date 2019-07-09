В Николаевской области застрелился военный

Военнослужащий заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием, позже его обнаружили с огнестрельным ранением.

Военный застрелился во время суточного дежурства Міноборони України

Полиция расследует обстоятельства гибели военнослужащего в Вознесенском районе Николаевской области, основная версия - самоубийство. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Так, сообщение о госпитализации 22-летнего военнослужащего срочной службы с огнестрельным ранением головы поступило в полицию ночью 8 июля.

Пострадавший был доставлен в больницу из воинской части, расположенной в Вознесенском районе, и вскоре умер в медицинском учреждении.

Известно, что военнослужащий заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. По информации правоохранителей, основная версия трагедии - самоубийство, причины которого и другие обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Тело военного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Начато уголовное производство, следственные действия продолжаются.

Ранее на Волыни покончил с жизнью 25-летний ветеран АТО.

Напомним, в январе на Донбассе из автомата застрелился военный. Сообщалось, что военнослужащий-контрактник выстрелил себе в голову из штатного АК-74.

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