А у военных спросили? Реакция на отмену парада

Президент Владимир Зеленский решил отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства вручить военным в виде премий.

Самолеты над Крещатиком в этом году не полетят

В США на День Независимости Дональд Трамп провел военный парад впервые за 27 лет. Владимир Зеленский впервые за шесть лет парад на День Независимости решил отменить.

Говорит, что сэкономит деньги и раздаст их военным. Украинцы в социальных сетях спорят о целесообразности такого поступка.

Решение Зеленского

"Обычно 24 августа у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый. Лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным", - сказал Зеленский в специальном видеообращении.

"Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры - все. И обязательно военные, которые проводят операцию в зоне Объединенных сил", - пояснил президент.

В то же время Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут, однако в "новом формате".

Впервые с 2014

Военные парады на День Независимости в Украине проходили с 2014 года.

В 2018 году в парадных колоннах по Крещатику прошли 4,5 тысячи военнослужащих, в том числе представители 15 стран-участниц НАТО. Впервые в параде приняли участие военные капелланы.

Также впервые на параде военнослужащие использовали приветствие “Слава Украине! Героям слава!” вместо традиционных советских обращений.

На параде были продемонстрированы оперативно-тактический комплекс Гром-2, высокоточная система залпового огня Ольха, автоматизированная реактивная система залпового огня Верба, новая самоходная гаубица Богдана, бронетранспортёры Казак-2 c ПТРК Стугна, бронеавтомобили Дозор и Варта c ПТРК Джавелин.

Общее число бронетехники на параде составило 250 единиц. В небе над Киевом своё мастерство продемонстрировали асы ВВС Украины.

Киевляне часто критиковали проведение парада за перекрытие улиц и пробки. Ведь самому параду еще предшествовали репетиции, а когда военная техника ехала по городу, то по пути ее следования перекрывали дороги.

Реакция

Соартники предыдущего президента Петра Порошенко раскритиковали отмену парада. Они утверждают, что парад нужен для того, чтобы рядовые граждане видели прогресс украинского войска.

Также в лагере Порошенко ссылаются на мировые примеры проведения парадов.

Украинцы уже подсчитали, что обещанная Зеленским премия каждому военному не превысит 1000 гривен.

В связи с этим в социальных сетях возникает вопрос – а хотели бы сами военные отмены парада?

Также в соцсетях заговорили о капитуляции.

И, конечно, шутили.

Уже появились предложения и альтернативного парада.