Суд отпустил "экс-министра" Крыма Михальчевского

Бывший "министр здравоохранения Крыма" обвиняется в государственной измене. Его отпустили под домашний арест.

Днепровский районный суд города Киева освободил из-под стражи бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, которого обвиняют в государственной измене и сепаратизме. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

По ее словам, суд изменил Михальчевскому меру пресечения на домашний арест.

"Только что Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест", - сообщила Сарган.

Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" уже после аннексии полуострова. В июне 2014 года его сняли с должности одновременно с несколькими главврачами больниц Симферополя.

По данным СМИ, в 2014 году он был также автором схемы по принуждению крымчан обмена украинского паспорта на российский.

Напомним, Михальчевского задержали в Киеве 5 января 2018 года. Позже Херсонский городской суд арестовал его на месяц без права внесения залога.

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