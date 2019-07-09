Порошенко прокомментировал отмену парада Зеленским

Верховный Главнокомандующий имеет полное право принимать решение – проводить парад или нет. Однако, это свидетельствует о его приоритетах.

Решение проводить военный парад на День Независимости Украины или нет является правом президента Украины, которое зависит от его приоритетов. Об этом во вторник, 9 июля, заявил пятый президент Петр Порошенко, комментируя информацию об отмене парада президентом Зеленским в студии Прямого канала.

При этом Порошенко подчеркнул, что парад – это значимое событие не только для армии, но и для украинского народа, ведь он демонстрирует тот прогресс в развитии ВСУ, который был достигнут в течение года.

"Военный парад – это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом о дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии. На сегодня армия и воины являются наиболее уважаемой институцией, которая пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно", – отметил Порошенко.

Однако, экс-президент подчеркнул, что Зеленский, как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, имеет полное право принимать решение – проводить парад или нет.

"Это зависит от приоритетов господина Зеленского", – сказал его предшественник.

Он также сообщил, что проведение парада стоило значительно меньше денег, потому что наиболее затратные мероприятия были отменены.

"Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного топлива. Форму, которую выдавали на парад, выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения", – сообщил Порошенко.

Он также отметил, что денежные премии ко Дню независимости получали и участники парада, и бойцы в зоне проведения боевых действий.

Напомним, сегодня президент Зеленский заявил об отмене парада на День независимости.

Напомним, в параде ко Дню Независимости в прошлом году приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet