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Путин вернет моряков в ближайшее время - Климкин

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Российский лидер использует украинских моряков для получения политических преференций, подчеркнул глава МИД.
Глава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин
 
Министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что все 24 украинских моряка, которые арестованы в РФ, будут освобождены в ближайшее время. Об этом глава МИД заявил в эфире телеканала ATR
 
По мнению Климкина, в обмен на освобождение президент РФ Владимир Путин попытается получить как можно больше политических преференций.
 
"Я уверен, что их (украинских моряков - ред.) освободят, причем в ближайшее время", - указал он.
 
При этом министр считает, что для Путина важно решить этот вопрос "в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате".
 
"Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. <...> Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине - ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок", - подчеркнул Климкин.
 
Глава МИД отметил, что российский лидер использует украинских моряков "как разменную монету".
 
"Его конечная цель - санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе - это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", - добавил Климкин.
 
Ранее сообщалось, что следствие в РФ предъявило окончательные обвинения 24 украинским морякам, арестованным в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

В Кремле заявили, что Москва не изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков. В РФ считают, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

В конце июня произошел скандал из-за ноты протеста РФ по морякам, которую МИД Украины отправил без согласования с президентом Владимиром Зеленским. 

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Теги: Россия, Путин, моряки, украинские моряки, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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