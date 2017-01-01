Путин вернет моряков в ближайшее время - Климкин

Российский лидер использует украинских моряков для получения политических преференций, подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что все 24 украинских моряка, которые арестованы в РФ, будут освобождены в ближайшее время. Об этом глава МИД заявил в эфире телеканала ATR

По мнению Климкина, в обмен на освобождение президент РФ Владимир Путин попытается получить как можно больше политических преференций.

"Я уверен, что их (украинских моряков - ред.) освободят, причем в ближайшее время", - указал он.

При этом министр считает, что для Путина важно решить этот вопрос "в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате".

"Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. <...> Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине - ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок", - подчеркнул Климкин.

Глава МИД отметил, что российский лидер использует украинских моряков "как разменную монету".

"Его конечная цель - санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе - это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", - добавил Климкин.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года. В Кремле заявили, что Москва не изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков. В РФ считают, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе. В конце июня произошел скандал из-за ноты протеста РФ по морякам, которую МИД Украины отправил без согласования с президентом Владимиром Зеленским.

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