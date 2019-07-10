Под Киевом на одном переходе за сутки сбили двух женщин

Одна из женщин-пешеходов погибла на месте, вторая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На переходе за сутки две женщины попали в ДТП facebook.com/pol.kyivregion

На трассе Киев - Одесса, в Киевской области, вблизи поселка городского типа Калиновка за сутки произошло два серьезных ДТП с участием женщин-пешеходов. Одна из них погибла, вторая в тяжелом состоянии и находится в реанимации. Об этом во вторник, 9 июля сообщила пресс-служба Патрульной полиции области.

Отмечается, что аварии случились утром 8 и 9 июля.

Во время первого из ДТП, которое произошло 8 июля, автомобиль Volvo двигался по трассе, в крайней левой полосе, в сторону Киева. В этот момент женщина-пешеход резко выбежала на проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте. Погибшей оказалась 56-летняя женщина, жительница села Путровка, Васильковского района, Киевской области.

Вторая авария произошла на том же переходе утром 9 июля. Как сообщают полицейские, водитель Hyundai ехал в средней полосе по Одесской трассе в сторону столицы. В этот момент жительница села Пологи переходила проезжую часть. Ее сбил автомобиль. Пострадавшую госпитализировали в больницу Василькова. Диагноз женщины - политравма. Она находится в реанимации и ее состояние оценивается как тяжелое.

На обоих ДТП работали следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория Главного управления полиции. Подробности аварий выясняют правоохранители.

Накануне сообщалось, что на трассе Киев-Одесса три человека погибли при столкновении зерновозов.

А на трассе Киев - Чоп в результате ДТП заживо сгорели военные. Они находились в помещении авто для конвоирования осужденных.

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