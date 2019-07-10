Итоги 9 июля: Отмена парада и словарь о войне

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Владимир Зеленский отменил военный парад на День независимости president.gov.ua

Зеленский отменил проведение военного парада 24 августа; в МинВОТ подготовили пособие с терминологией по конфликту на Донбассе: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Президент отменил военный парад на День независимости

Президент Владимир Зеленский отменил проведение военного парада ко Дню независимости Украины. Он решил перечислить 300 миллионов гривен, которые были выделены для организации мероприятия, на премии украинским военным.

Генпрокурор рассказал о новом деле против NewsOne

Генеральная прокуратура открыла в отношении телеканала NewsOne еще одно дело по статье финансирование терроризма.

Как сообщил глава ведомства Юрий Луценко, кипрскими офшорными компаниями NewsOne и одним из российских банков руководят одни и те же лица.

Суд оправдал мэра Одессы

Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор мэру Одессы и другим чиновникам Одесского горсовета по делу о финансовых махинациях при покупке зданий завода Краян.

Обвинение прокуроров САП признано недоказанным, а действия обвиняемых в рамках своих полномочий – законными.

Бессмертного вернули в переговорный процесс по Донбассу

Президент Владимир Зеленский своим указом вернул в Трехстороннюю контактную группу Романа Бессмертного.

Апелляционный суд признал незаконными тарифы на газ, принятые в 2016 году

Шестой апелляционный административный суд не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и Нафтогазу относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.

Таким образом, он подтвердил незаконность постановления Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года.

В Украине появился словарь терминов по войне на Донбассе

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разработало пособие “АБВ ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)“ с терминологией по конфликту на Донбассе.

Отмечается, что словарь создан для СМИ, политиков и представителей власти.

Эстонский дипломат стал новым послом Евросоюза в Украине

Новым главой делегации Евросоюза в Украине назначен эстонец Марти Маасикас. Он приступит к выполнению обязанностей после согласования с украинскими властями.

В РФ выдвинули обвинения всем украинским морякам

Следственное управление ФСБ России предъявило окончательные обвинения всем 24 украинским морякам, арестованным в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Как отметил адвокат Николай Полозов, материалы дела составляют около 20 томов.

Президент уволил 70 глав РГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 70 глав районных администраций в связи с окончанием срока полномочий. Соответствующие распоряжения размещены на сайте главы государства под номерами №76/2019-рп-№146/2019-рп.

В четырех областях уволили глав таможен

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей таможен Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.