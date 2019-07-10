На Донбассе ранены пять военных
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 27 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевое травмирование.
Об этом в среду, 10 июля, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
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Отмечается, что 11 раз незаконные вооруженные формирования использовали запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, обстрелы велись вблизи Широкиного, Ломакиного, Водяного, Новомихайловки,Песок, Новотроицкого, Пищевика, Чермалика, а также вблизи Майского, Новолуганского, Зайцевого, Новгородского.
По данным разведки 9 июля трое противников были уничтожены и трое ранены.
С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, обстрелы были зафиксированы вблизи Марьинки, Крымского, Причепиловки и Новотошковского.
Напомним, днем ранее на Донбассе было зафиксировано 17 обстрелов, без потерь.
Как сообщалось, 10 июля, бизнес народного депутата Украины, члена комитета нацбезопасности и Героя Украины Вячеслава Богуслаева продолжает обслуживать российские спецслужбы и финансирует террористическую организацию "ДНР".