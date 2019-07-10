В одесском ночном клубе охранник убил мужчину

Погиб одессит 1982 года рождения.

В Одессе на улице Екатерининской в ночном клубе “Гранат“ 8 июля около 3 часов ночи конфликт двоих местных жителей с охраной клуба закончился дракой со смертельным исходом.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в прокуратуре.

Двое мужчин решили зайти в клуб “Гранат“, но охранники на входе не пустили пытавшихся зайти в заведение одесситов, объяснив это тем, что гости были нетрезвы.

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Гости начали возмущаться, однако охрана клуба из агентства “Самсон“ решила прибегнуть к силе, несмотря на то, что желавшие войти парни не распускали руки и лишь возмущались. В распоряжении следствия есть видеозапись инцидента: охранник ударил одного из гостей сзади, а его друг попытался утихомирить разъяренную охрану, но сам получил удар локтем в лицо.

Пострадавший — одессит 1982 года рождения, после удара упал и потерял сознание. Охранники облили его водой, но он не приходил в чувство. Вызвали скорую, врачи отвезли пострадавшего в больницу. Не приходя в сознание, вечером 8 июля мужчина скончался.

Охранника 1995 года рождения, который нанес удар, задержали и поместили в следственный изолятор.

Изначально было открыто уголовное производство по ст. 121, ч.1 Уголовного кодекса — умышленное телесное повреждение, однако сейчас производство будет переквалифицировано на ст. 121 ч. 2 — умышленное телесное повреждение, приведшее к смерти. Подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой.

Позже появилось видео конфликта, во время которого охранник ночного клуба “Гранат“ в Одессе убил человека. Роковой удар произошел на 29-й секунде.

Издание также уточняет, что соучредителем агентства "Самсон" является бывший сотрудник "Беркута" Андрей Бабенко. В июне прошлого года на Андрея Бабенко было совершено покушение, которое связывают с переделом рынка игровых автоматов, а также конфликтом между Бабенко и "вором в законе" Миндией Горадзе.

Как сообщалось 18 июня, массовая драка произошла в одесском ночном клубе “Ибица“.