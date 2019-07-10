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Ветераны планируют провести альтернативный парад

Комментариев: 8
Ветераны АТО и войны на Донбассе хотят устроить свой парад на Крещатике "без денег из бюджета, без чиновников и политиканов".
Фото с парада в Киеве
Фото с парада в Киеве
hromadske.ua

Ветераны предлагают вместо отмененного президентом Зеленским парада провести в Киеве Марш Свободы, который пройдет без бюджетных средств. Соответствующее предложение появилось в среду, 10 июля, в сообществе Veterans Info в Facebook.

Предлагаю всем ветеранам, волонтерам и гражданским пройтись маршем по Крещатику ко Дню Независимости. Без денег из бюджета, без чиновников и политиканов, - говорится в сообщении.

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Мероприятию присвоили хештегы #МаршВолі_2019 и #Наш_Парад2019, которые начали активно расходиться в соцсети.

Напомним, Геращенко раскритиковала идею Зеленского по параду. Ирина Геращенко назвала идею Зеленского касательно отмены военного парада на День независимости “жирным минусом”. Об этом она написала на своей странице в Facebook. 

 

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Теги: ветераны, парад, День Независимости
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Комментариев (8)
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Boxerogos    10.07.2019, 10:40
Оценка:  0
Boxerogos
Педepacты-ветераны, подлатайте в очках раны.
Выходите на парады прайдом всем.
Хyecocы,патриоты поебитеся до рвоты.
Вы убийцы и бандиты насовсем!
YSL    10.07.2019, 10:30
Оценка:  +4
YSL
Ветераны АТО это убийцы своих граждан и после этого они еще хотят строем ходить чтобы на них украинцы плевались.
Boxerogos    10.07.2019, 10:29
Оценка:  +5
Boxerogos
Эти"геройские"наёмники- педepacты очень отважны в бою!При их появлении все враги убегают,но делают это несколько необычно:задом к этим гомо"героям"не поворачиваются!Гушлим"Геи в АТО"и узнаём об этих"героях"много нового!)))))))))))))))))
Ira0956    10.07.2019, 10:16
Оценка:  +3
Ira0956
Педерастов не забудьте пригласить.
Letohradek    10.07.2019, 10:19
Оценка:  -7
Letohradek
А без приглашения ты не можешь самовыразиться?
designandrey65    10.07.2019, 09:59
Оценка:  -8
designandrey65
Вот это правильно. МОЛОДЦЫ!
Letohradek    10.07.2019, 10:14
Оценка:  -8
Letohradek
Правильно было бы, если бы ветераны АТО снесли власть охрыпшей крысы. Чем дольше квартальные скоты пробудут у власти, тем больше сделают гадостей Украине!
Boxerogos    10.07.2019, 10:31
Оценка:  +2
Boxerogos
Бабушка Виолетта-Letohradek,тебе радоваться нужно что Зелеболик продолжает политику твоего хозяина Педи Пидоpoшенко,но ты почему-то этого не ценишь.Неужели жoпа Педи такая сладкая?)))))))))))))))
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