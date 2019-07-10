Ветераны планируют провести альтернативный парад
Ветераны предлагают вместо отмененного президентом Зеленским парада провести в Киеве Марш Свободы, который пройдет без бюджетных средств. Соответствующее предложение появилось в среду, 10 июля, в сообществе Veterans Info в Facebook.
Предлагаю всем ветеранам, волонтерам и гражданским пройтись маршем по Крещатику ко Дню Независимости. Без денег из бюджета, без чиновников и политиканов, - говорится в сообщении.
Читай также: Без парада и в другом формате: Зе анонсировал новый День независимости
Мероприятию присвоили хештегы #МаршВолі_2019 и #Наш_Парад2019, которые начали активно расходиться в соцсети.
Напомним, Геращенко раскритиковала идею Зеленского по параду. Ирина Геращенко назвала идею Зеленского касательно отмены военного парада на День независимости “жирным минусом”. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Выходите на парады прайдом всем.
Хyecocы,патриоты поебитеся до рвоты.
Вы убийцы и бандиты насовсем!