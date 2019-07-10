Ветераны планируют провести альтернативный парад

Ветераны АТО и войны на Донбассе хотят устроить свой парад на Крещатике "без денег из бюджета, без чиновников и политиканов".

Фото с парада в Киеве hromadske.ua

Ветераны предлагают вместо отмененного президентом Зеленским парада провести в Киеве Марш Свободы, который пройдет без бюджетных средств. Соответствующее предложение появилось в среду, 10 июля, в сообществе Veterans Info в Facebook.

Предлагаю всем ветеранам, волонтерам и гражданским пройтись маршем по Крещатику ко Дню Независимости. Без денег из бюджета, без чиновников и политиканов, - говорится в сообщении.

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Мероприятию присвоили хештегы #МаршВолі_2019 и #Наш_Парад2019, которые начали активно расходиться в соцсети.

Напомним, Геращенко раскритиковала идею Зеленского по параду. Ирина Геращенко назвала идею Зеленского касательно отмены военного парада на День независимости “жирным минусом”. Об этом она написала на своей странице в Facebook.