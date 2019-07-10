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“Жирный минус”: Геращенко раскритиковала идею Зеленского по параду

Комментариев: 19
Вице-спикер жестко прошлась по идее Зеленскому касательно отмены парада.
Фото с парада
Фото с парада
УНИАН

Ирина Геращенко назвала идею Зеленского касательно отмены военного парада на День независимости “жирным минусом”. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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По словам вице-спикера, это парад необходим украинцам для того, чтоб почтить защитников Украины и увидеть, как меняется украинская армия.

Отмена военного парада ко Дню Независимости - жирный, стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским - видеть, как меняется украинская армия, как набирается сил и мощности, как модернизируется. Этот парад нужен был военным - гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь. Этот парад нужен был ветеранам - услышать многотысячное “спасибо!”. Это - вместе петь Гимн и скандировать нашим воинам и стране “Слава Украине!”, - написала Геращенко.

Читай также: А у военных спросили? Реакция на отмену парада

Напомним, Порошенко прокомментировал отмену парада Зеленским. Верховный Главнокомандующий имеет полное право принимать решение - проводить парад или нет. Однако, это свидетельствует о его приоритетах. 

 

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Теги: Геращенко, Зеленский, парад, отмена парада
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Комментариев (19)
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Котофунтик    10.07.2019, 10:41
Оценка:  0
Котофунтик
Прости.утка отозвалась))Хорошо видно Ющу мин.ты делала,раз в РАДУ засунул свою секретутку)))
T-REX2    10.07.2019, 10:38
Оценка:  +1
T-REX2
Херащенко-сама ЖЫРНЫЙ МИНУС
Ira0956    10.07.2019, 10:28
Оценка:  +2
Ira0956
Крупнейший российский производитель источников света — саранский завод «Лисма» — приступил к реализации нового проекта в сфере импортозамещения: здесь наладили выпуск медицинского стекла для нужд фармотрасли. Пока 60 процентов этой продукции импортируется из-за рубежа.
Ira0956    10.07.2019, 10:28
Оценка:  +2
Ira0956
На предприятии в тестовом режиме запустили производство полуфабрикатов из термостойкого боросиликатного стекла. Первая партия готова к отправке заказчикам — два фармацевтических предприятия попробуют изготовить из этих трубок ампулы, флаконы, пробирки.
Svet_LED    10.07.2019, 10:27
Оценка:  +1
Svet_LED
жирный, минус прикарманить деньги.
Ira0956    10.07.2019, 10:26
Оценка:  +1
Ira0956
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Ira0956    10.07.2019, 10:27
Оценка:  +2
Ira0956
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Ira0956    10.07.2019, 10:25
Оценка:  +1
Ira0956
Одно из крупных сельхозпредприятий Тюменского района, птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» запустило еще один современный птичник в Тюменской области, второй в этом году. Он рассчитан на более чем 80 тысяч голов птицы. Первых цыплят уже заселили. Инвестиции в строительство составили более 100млн.р
Ira0956    10.07.2019, 10:24
Оценка:  +1
Ira0956
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Высаженные в мае в «Садах Белогорья» яблони прижились почти на 100%. 258 тыс. саженцев вдвое увеличили площадь садоводческого проекта Группы компаний «Агро-Белогорье».

Яблони смогут дать первый урожай уже в 2020 году.
Lyonya-Space    10.07.2019, 10:23
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Эта Геращенко случайно не родственница Уляны Супрун?
Она наверно уже утомила Фейсбук.
Ira0956    10.07.2019, 10:22
Оценка:  +2
Ira0956
На Украине запретили участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России
Ira0956    10.07.2019, 10:19
Оценка:  +1
Ira0956
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Ira0956    10.07.2019, 10:19
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Ira0956
На днях появилась очередная криминальная статистика из Украины: стало известно, что только в Днепропетровской области ежедневно пропадают 5 детей. В основном исчезают подростки. Однако четверть пропавших – малыши до 7 лет. А с начала года в Днепре и области в розыск были объявлены 904 ребенка.
Ira0956    10.07.2019, 10:20
Оценка:  +1
Ira0956
. И это только данные статистики. Можно только себе представить, что происходит на самом деле.
Криминальный вал накрыл Украину: пропадают сотни детей, людей убивают - полиция бессильна, поэтому скрывает настоящие цифры.

https://nk.org.ua/
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