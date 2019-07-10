“Жирный минус”: Геращенко раскритиковала идею Зеленского по параду
Ирина Геращенко назвала идею Зеленского касательно отмены военного парада на День независимости “жирным минусом”. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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По словам вице-спикера, это парад необходим украинцам для того, чтоб почтить защитников Украины и увидеть, как меняется украинская армия.
Отмена военного парада ко Дню Независимости - жирный, стратегический минус. Этот парад нужен был гражданским - видеть, как меняется украинская армия, как набирается сил и мощности, как модернизируется. Этот парад нужен был военным - гордо пройтись по главному проспекту страны и продемонстрировать мощь. Этот парад нужен был ветеранам - услышать многотысячное “спасибо!”. Это - вместе петь Гимн и скандировать нашим воинам и стране “Слава Украине!”, - написала Геращенко.
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Напомним, Порошенко прокомментировал отмену парада Зеленским. Верховный Главнокомандующий имеет полное право принимать решение - проводить парад или нет. Однако, это свидетельствует о его приоритетах.
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