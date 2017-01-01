Стоимость проникновения на военный объект составляла 3 тысячи гривен.

На военный объект под Черниговом пускали поиграть в пейнтбол

На военный объект под Черниговом пускали поиграть в пейнтбол

Военная прокуратура Черниговского гарнизона задержала начальника комендатуры воинской части, который за взятки пускал гражданских лиц на охраняемый военный объект поиграть в пейнтбол.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

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“Ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома “Пивцы“ начальник нештатной комендатуры военной части, подчиненной Харьковскому национальному университету Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба, за 3000 гривен взятки организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на аэродром в Чернигове для проведения соревнований по пейнтболу“, - говорится в сообщении.

Еще 500 долларов военнослужащий получил за содействие в дальнейшем в получении участка на аэродроме в длительную аренду.

Офицера задержали 9 июля во время получения неправомерной выгоды. Продолжаются следственные действия.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (взяточничество) УК и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, в 2016 году также под Черниговом трое вооруженных людей пытались проникнуть в воинскую часть А3547 воздушных сил Украины - при них обнаружили две винтовки М-16 (для игры в пейнтбол), один пневматический пистолет (ПМ) и три охотничьих ножа.