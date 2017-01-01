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В Запорожье старшеклассник выстрелил школьнику в глаз

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Суд вынес решение по школьному инциденту.
Пистолет оказался игрушечным, но ребенок получил травму
Пистолет оказался игрушечным, но ребенок получил травму
depositphotos.com

Суд вынес решение в отношении матери школника, который из пистолета выстрелил в глаз другому мальчику. 

Об этом сообщает Zanoza.

В школе №3 по улице Новокузнецкой в Коммунарском районе Запорожья произошел несчастный случай - ребенок получил травму глаза.

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"Старшеклассник выстрелил 13-летнему школьнику в глаз из игрушечного пистолета на перемене. На мать хулигана составили админпротокол по ст. 184 Админкодекс (Невыполнение родительских обязанностей)", - говорится в сообщении.

На днях суд вынес в отношении запорожанки предупреждение – говорится в реестре судебных решений.

Как сообщалось 8 июля, суд отпустил парней, забивших мужчину с инвалидностью насмерть ради видео.

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Теги: школа, стрельба, оружие, Запорожье
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