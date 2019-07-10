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Под Одессой нашли повешенным мужчину, стрелявшего в нардепа от БПП

Комментариев: 1
Полиция рассматривает версию самоубийства.
Владимир Зинченко – владелец гостиницы, в которой произошел конфликт с нардепом
Владимир Зинченко – владелец гостиницы, в которой произошел конфликт с нардепом
1ul.ru

В Одесской области обнаружен повешенным мужчина, стрелявший в мае в гостинице “Хуторок у Зины“ в народного депутата (фракция БПП) Александра Урбанского.

Об этом сообщает Униан со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Подозреваемый Владимир Зинченко – владелец указанной гостиницы – накануне обнаружен повешенным в своем доме. В полиции предполагают, что предприниматель совершил самоубийство.

“Якобы обнаружена предсмертная записка“, - сказал правоохранитель. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины смерти и обстоятельства случившегося.

Напомним, в мае 2019 подозреваемого в стрельбе в нардепа Урбанского заключили под стражу без права залога.

После конфликта с Урбанским, во время которого депутат получил ранение, Зинченко был помещен в СИЗО. Однако 14 июня, как отметил представитель, Овидиопольский районный суд изменил мужчине меру пресечения с содержания под стражей без определения залога на домашний арест.

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Зинченко вменяли ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. По данным следствия, инцидент произошел в мини-отеле “Хуторок у Зины“, в котором Урбанский отдыхал вместе с друзьями. По версии правоохранителей, Зинченко начал нарушать общественный порядок и ссориться с Урбанским, провоцируя его на конфликт, во время которого несколько раз выстрелил в сторону оппонента. В результате Урбанский получил огнестрельное ранение левого бедра.

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Теги: самоубийство, повесился, Одесская область, нардеп
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Комментариев (1)
designandrey65    10.07.2019, 11:42
Оценка:  +2
designandrey65
Месть. Тут и к бабке не ходи,,,
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