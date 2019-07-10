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"Не ему решать": Парубий призвал военных и волонтеров выйти на парад 24 августа

Комментариев: 13
Спикер ВР разочарован решением президента отменить военный парад на День независимости.
Парубий считает, что военный парад все равно нужно провести
Парубий считает, что военный парад все равно нужно провести
УНИАН

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Все защитники Украины, волонтеры, участники Революции достоинства, ветераны и т.д. должны прийти на Крещатик 24 августа, чтобы пройтись парадом и почтить подвиг украинских героев. Об этом заявил спикер Андрей Парубий, передает УНН.

“Досадно поражен таким решением, но, будет ли парад, не ему решать. Для патриотов Украины День независимости — главный праздник...“, -  подчеркнул он.

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“Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости главной улицей государства“, — отметил Парубий.

При этом он добавил, что будет в это время вместе со всеми неравнодушными на Крещатике.

Напомним, президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад на День Независимости.

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Теги: парад, День независимости, ветераны, Зеленский, Парубий
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Комментариев (14)
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LifeStriker    10.07.2019, 12:18
Оценка:  0
LifeStriker
Во время войны с руссо-нацо-фашистами оккупантами украинофобами парад это важнейшая деталь в укреплении морали и воинского духа страны которая подвергласть вторжению русских нацистов. Крысеныш ЗЕ этого не может понять в силу слабого ума- политика это не клоунада
Света    10.07.2019, 12:11
Оценка:  -1
Света
Правильно. Всеми силами необходимо сохранить совковое наследие. Нечего свои традиции вводить.
nfhvyt    10.07.2019, 12:06
Оценка:  +1
nfhvyt
По ходу этот душевнобольной человек провозгласил себя президентом.
Антибес    10.07.2019, 11:50
Оценка:  +4
Антибес
Не ему решать?А кому решать,дегенерато-имбецило-долбой обу по фамилии Парубий?Ахахахахахахаха!!!Так этот плешивый даун когда говорит такое ощущение что у него по члену за каждой щекой!Андрюшка,шалунишка,ты бы сначала дососал,а уж потом говорил!Бугагагагагага!!!
farfalle    10.07.2019, 11:40
Оценка:  +8
farfalle
Ущербный совсем берега потерял. Вообще не соображает , чем ему скоро аукнется его борзость против президента
Boxerogos    10.07.2019, 11:35
Оценка:  +3
Boxerogos
Пока не начнут находить неживыми"патриотов"типа порошенко,парубия,пашинского,гера щенко,яценюка,сюмар,луценко,турчи нова,кириленко,нищука,вятровича и прочего биомусора,ничего хорошего в Украине не будет.Эти скоты и их пособники должны быть ликвидированы,либо выдворены за пределы Украины навсегда!
Коляка    10.07.2019, 11:32
Оценка:  +7
Коляка
Полоумий
Boxerogos    10.07.2019, 11:29
Оценка:  +1
Boxerogos
У Президента есть полномочия и как раз ему решать проводить ли очередной прайд-парад наёмников,бандитов,недобитков,уби йц,педepacтов и т.п."героев",или не проводить такой прайд-парад.
Коляка    10.07.2019, 11:17
Оценка:  +11
Коляка
Так слочно высылаем блигаду саниталов на сколой... наполеон и гитлел будут ждать плаубия в уютной палате....
Irena    10.07.2019, 11:05
Оценка:  +14
Irena
решать как раз ему. Он президент, а не парубий.
I@K    10.07.2019, 11:15
Оценка:  -11
I@K
Решать всем и каждому: зелебобик сказал, что все мы теперь президенты, сколько президентов - столько и парадов.
Дром    10.07.2019, 11:30
Оценка:  +8
Дром
Ну, пусть себе и идет на парад, кто ему (Парубию) мешает? Или за бесплатно нельзя, денежек хочется?
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