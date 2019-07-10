"Не ему решать": Парубий призвал военных и волонтеров выйти на парад 24 августа

Спикер ВР разочарован решением президента отменить военный парад на День независимости.

Парубий считает, что военный парад все равно нужно провести УНИАН

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Все защитники Украины, волонтеры, участники Революции достоинства, ветераны и т.д. должны прийти на Крещатик 24 августа, чтобы пройтись парадом и почтить подвиг украинских героев. Об этом заявил спикер Андрей Парубий, передает УНН.

“Досадно поражен таким решением, но, будет ли парад, не ему решать. Для патриотов Украины День независимости — главный праздник...“, - подчеркнул он.

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“Чтобы почтить бессмертный подвиг украинских героев, призываю всех, кто боролся и воевал за свободу Украины 24 августа 2019 года выйти на Крещатик и пройти парадом Независимости главной улицей государства“, — отметил Парубий.

При этом он добавил, что будет в это время вместе со всеми неравнодушными на Крещатике.

Напомним, президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад на День Независимости.