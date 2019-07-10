Парубий поставил ультиматум депутатам-прогульщикам

Спикер сделал заявление касательно посещения нардепами парламента.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий возмущен тем, что народные депутаты заняты предвыборной кампанией и совсем забыли, что у них есть еще работа в парламенте. Об этом Парубий заявил сегодня в сессионном зале, передает Depo.ua.

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Парубий напомнил, что завтра у нардепов действующего созыва последний рабочий день в стенах парламента. Он акцентировал на том, что явка обязательна. В противном случае список прогульщиков будет напечатан в “Голосе Украины”.

Завтра обязанность каждого народного депутата быть на своем рабочем месте. Я обращаюсь к гражданам Украины, если некоторые депутаты сочтут, что избирательная кампания важнее, напоминайте им, что их место в зале Верховной Рады. Тем, кто не прибудет завтра на сессию, украинцы дадут правильную оценку во время избирательной кампании, - заявил Парубий.

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Спикер отметил, что действия прогульщиков должны быть оценены избирателями, за голоса которых те борются вместо того, чтоб делать свою работу.

Напомним, Парубий поручил установить в Раде сенсорные кнопки. Устройства, гарантирующее персональное голосование народных депутатов, должны быть установлены к первой сессии парламента нового созыва.