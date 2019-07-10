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Во Львове в озере нашли 11 боевых гранат

Комментариев: 1
Боеприпасы направлены на экспертизу.
По факту находки боеприпасов открыто уголовное производство
По факту находки боеприпасов открыто уголовное производство
lv.npu.gov.ua

Во Львове в одном из городских водоемов обнаружили корпуса 11 боевых гранат и запалы к ним.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Так, в Франковский отдел полиции 9 июля поступило сообщение о том, что в водоеме “Песчаные озера“ на улице Гординских во Львове обнаружен пакет с боеприпасами.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и работники других служб. В свертке, который изъяли правоохранители, были обнаружены отдельно упакованные корпуса от восьми гранат РГД, трех гранат Ф-1 и одиннадцать запалов. Боеприпасы направлены на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщалось, 2 июля появились подробности взрыва на детской площадке под Днепром.

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Теги: гранаты, Львов, боеприпасы, озеро
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Комментариев (1)
ЗаУкраину    10.07.2019, 11:30
Оценка:  +3
ЗаУкраину
какой то бандеровец-галицай притопил на время...
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