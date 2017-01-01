"Не поделили дорогу": Два курьера Glovo устроили на улице кулачный бой

Два молодых человека с большими желтыми сумками за плечами подрались в Киеве, не поделив дорогу.

На Вознесенском спуске в Киеве два курьера Glovo не поделили дорогу и устроили драку на кулаках. Видео инцидента, произошедшего в среду, 9 июля, опубликовано на странице группы Киев оперативный в Facebook.

Произошло ДТП, мопеды упали, словесная перепалка и потом началась драка! Один курьер разбил другому нос! Разъехались!, - говорится в сообщении.

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На видео можно заметить, как двое парней с большими желтыми сумками за плечами машут кулаками возле двух упавших мотороллеров. Конфликт курьеров длился не долго. Завершив разборки, молодые люди разъехались.

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Напомним, в одесском ночном клубе охранник убил мужчину. В Одессе на улице Екатерининской в ночном клубе “Гранат“ 8 июля около 3 часов ночи конфликт двоих местных жителей с охраной клуба закончился дракой со смертельным исходом.