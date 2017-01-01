В Украине стартовала подача заявлений в вузы

Все данные нужно проверить заранее, после подачи их в электронном виде их нельзя будет изменить.

Заявления подаются в электронном виде, но все данные нужно проверять заранее УНИАН

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В Украине начался прием заявлений в вузы для поступления на бакалавра и сквозного магистра. Возможность подачи заявлений была открыта сегодня, 10 июля 2019 года, в 9 утра, сообщает УНН со ссылкой на МОН.

Большинство поступающих должны подавать заявления в электронной форме. “Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никакие данные, изменить нельзя“, - пояснил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

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“Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию”, — отметил он.

В частности, необходимо проверить, загружены ли правильные файлы приложения к документу об образовании, фото поступающего, справки о месте регистрации, если поступающий претендует на сельский коэффициент.

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Проверить в кабинете также нужно: правильно ли вами рассчитан средний балл, совпадают ли баллы тестов, отображаемых в кабинете и указанные в сертификатах ВНО; правильно ли указан номер мобильного; правильно ли определено гражданство, право на дополнительные баллы и сельский коэффициент.

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В этом году поступающие на бакалавра или сквозного магистра могут подать на бюджет 7 заявлений на 4 специальности. На контракт можно подать любое количество заявлений.

Источник финансирования поступающий выбирает при подаче каждого заявления. Вообще есть 2 опции: бюджет, а в случае получения рекомендации также на контракт; исключительно на контракт.

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В каждом заявлении поступающий подает на бюджет, он также обязательно выбирает ее приоритетность — от 1 до 7, где 1 — это самая высокая приоритетность, а 7 — самая низкая.

Таким образом, он обозначает, на какие конкурсные предложения в каких вузах хочет вступить больше всего — им нужно присвоить высокие приоритетности, а какие менее желательны — для них указываются приоритетности ниже.

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Важно, что после подачи заявления изменить приоритетность уже невозможно.

Напомним, ранее в МОН озвучили ключевые даты и особенности вступительной кампании этого года.