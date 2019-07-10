Оценку интервью Филарета российским СМИ даст СБУ, - Разумков

Лидер Слуги народа призвал СБУ расследовать законность интервью Филарета.

Лидер политической партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что оценку интервью патриарха Филарета российским СМИ должна дать Служба безопасности Украины. Об этом Разумков сказал во время брифинга, передает УНИАН.

Читай также: Филарет продолжает войну. В ПЦУ говорят, что он болен

Разумков отметил, что он не имеет полномочий комментировать с точки зрения юриспруденции скандальное интервью почетного патриарха. Этим должен заняться суд и СБУ.

Будет правильно, если это будут комментировать не политики, а принимать решения соответствующие органы и суд. Причем, мне все равно, это журналист из России, или из другого государства - если он работает против интересов Украины, то реакция СБУ, правоохранителей, суда должно быть в рамках закона и абсолютно компетентной, - заявил Разумков.

Читай также: Филарет принимал препараты, которые ухудшили его состояние – архиепископ Зоря

Политик также отметил, что лично он не считает российские каналы средствами массовой информации. Они являются дополнительными видами вооружения в гибридной войне РФ против Украины.

Напомним, Филарет дал интервью телеканалу Россия-24. На российском телеканале вышел сюжет "Ничего святого" с Филаретом. Почетный патриарх в интервью раскритиковал Томос и ПЦУ.