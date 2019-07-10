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Оценку интервью Филарета российским СМИ даст СБУ, - Разумков

Комментариев: 2
Лидер Слуги народа призвал СБУ расследовать законность интервью Филарета.
Разумков прокомментировал интервью Филарета
Разумков прокомментировал интервью Филарета
EPA/UPG

Лидер политической партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что оценку интервью патриарха Филарета российским СМИ должна дать Служба безопасности Украины. Об этом Разумков сказал во время брифинга, передает УНИАН.

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Разумков отметил, что он не имеет полномочий комментировать с точки зрения юриспруденции скандальное интервью почетного патриарха. Этим должен заняться суд и СБУ.

Будет правильно, если это будут комментировать не политики, а принимать решения соответствующие органы и суд. Причем, мне все равно, это журналист из России, или из другого государства - если он работает против интересов Украины, то реакция СБУ, правоохранителей, суда должно быть в рамках закона и абсолютно компетентной, - заявил Разумков.

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Политик также отметил, что лично он не считает российские каналы средствами массовой информации. Они являются дополнительными видами вооружения в гибридной войне РФ против Украины.

Напомним, Филарет дал интервью телеканалу Россия-24. На российском телеканале вышел сюжет "Ничего святого" с Филаретом. Почетный патриарх в интервью раскритиковал Томос и ПЦУ.

 

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Теги: СБУ, Разумков, Филарет, интервью
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Комментариев (2)
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tulchanin    10.07.2019, 11:52
Оценка:  +2
tulchanin
Так по закону, церковь отделена от государства ? Филарет не гос. служащий, гос. тайн он знать не должен. По сути, просто гражданин Украины дал интервью рос. СМИ, это уже преступление и им должно заняться СБУ ? Все свободней и свободней жизнь в незалежной....
nelci    10.07.2019, 11:39
Оценка:  +1
nelci
За интервью Филарета СМИ, а тем более за мнение отличающееся от официальной линии надо сажать и сажать надолго, только так можно победить...
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