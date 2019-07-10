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Генпродюсер NewsOne Голованов получил повестку в ГПУ

Комментариев: 1
Он должен был вести телемост в российским телеканалом.
Голованова вызвали в ГПУ
Голованова вызвали в ГПУ
facebook.com/golovanov.vasiliy

Генеральный продюсер и ведущий телеканала NewsOne Василий Голованов получил повестку на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Голованова, повестку ему вручили не лично. Кроме того, в документе написано, что он должен явиться в ГПУ сегодня, 10 июля, в 10:00. Между тем, в той же повестке написано, что вручили ее 10 июля в 09:36.

Сегодня принесли повестку на канал (не лично), в 9.36 (!!!).

Приглашают на 10.00. Юрий Луценко, готов явиться в ГПУ, но не за 24 минуты. П.С. Спасибо всем, кто поддержал публично и в личку, - написал Голованов.

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Напомним, Луценко рассказал о новом деле против NewsOne. Против телеканала открыто дело по статье финансирование терроризма. Расследование поручено СБУ. По его словам, два лица одновременно являются директорами офшорных компаний украинского телеканала и российского банка. 

 

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Теги: Голованов, NewsOne, повестка, ГПУ
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Комментариев (1)
T-REX2    10.07.2019, 12:06
Оценка:  +1
T-REX2
Югик,итк-91 тебя ждет,возвращайся
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