Генпродюсер NewsOne Голованов получил повестку в ГПУ

Он должен был вести телемост в российским телеканалом.

Генеральный продюсер и ведущий телеканала NewsOne Василий Голованов получил повестку на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Голованова, повестку ему вручили не лично. Кроме того, в документе написано, что он должен явиться в ГПУ сегодня, 10 июля, в 10:00. Между тем, в той же повестке написано, что вручили ее 10 июля в 09:36.

Сегодня принесли повестку на канал (не лично), в 9.36 (!!!). Приглашают на 10.00. Юрий Луценко, готов явиться в ГПУ, но не за 24 минуты. П.С. Спасибо всем, кто поддержал публично и в личку, - написал Голованов.

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Напомним, Луценко рассказал о новом деле против NewsOne. Против телеканала открыто дело по статье финансирование терроризма. Расследование поручено СБУ. По его словам, два лица одновременно являются директорами офшорных компаний украинского телеканала и российского банка.