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Мощный торнадо на Закарпатье сняли на видео

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Смерч пронесся над селом Сюрте вблизи Ужгорода. Очевидцам удалось снять редкое явление на видео.

В Сети появилось видео урагана, который проносился над селом Сюрте под Ужгородом. Ролик выложил в YouTube пользователь Анатолий Голян.

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На видео видно, как торнадо с дождем проносится над домами.

По данным закарпатских СМИ, ураган 7 июля с сотен зданий сорвал крыши, а иногда в небо поднялись и ограждения.

Ранее в Таиланде очевидцы сняли над морем двойной смерч. На видео показано, как два тонких столба смерча спускаются с облаков, однако так и не достигают поверхности земли.

Также мощный смерч пронесся в нескольких областях. Очевидцы сообщали что ураган вырывал из земли деревья. 

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Теги: видео, ураган, торнадо, смерч, Закарпатская область
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