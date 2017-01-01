Мощный торнадо на Закарпатье сняли на видео

Смерч пронесся над селом Сюрте вблизи Ужгорода. Очевидцам удалось снять редкое явление на видео.

В Сети появилось видео урагана, который проносился над селом Сюрте под Ужгородом. Ролик выложил в YouTube пользователь Анатолий Голян.

Читай также: В Украине существенно похолодает

На видео видно, как торнадо с дождем проносится над домами.

По данным закарпатских СМИ, ураган 7 июля с сотен зданий сорвал крыши, а иногда в небо поднялись и ограждения.

Ранее в Таиланде очевидцы сняли над морем двойной смерч. На видео показано, как два тонких столба смерча спускаются с облаков, однако так и не достигают поверхности земли.

Также мощный смерч пронесся в нескольких областях. Очевидцы сообщали что ураган вырывал из земли деревья.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.