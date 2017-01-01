В Харькове собака едва не сорвала работу подземки
К счастью, животное не пострадало.
В Харькове уличный пес забежал на одну из странций метрополитена и едва не сорвал работу подземки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Собака спрыгнула с платформы и улеглась прямо на рельсы. В это время на станцию как раз прибывал поезд. Машинист успел увидеть на пути животное и вовремя затормозить. Пес ни чуть не испугался и на несколько минут остановил движение поездов, потому что упорно не желал покидать место отдыха. Наконец собака сошла с пути и исчезла в тоннеле, а поезд продолжил движение“, - говорится в сюжете.
Сотрудники подземки пообещали разыскать животное.
Как сообщалось 27 июня, в Харькове затопило станцию метро.