"Бесславный конец и тени из прошлого": В ВР поссорились Парубий и Вилкул

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий вступил в перепалку с заместителем главы партии Оппозиционный блок Александром Вилкулом .

На заседании парламента заместитель главы партии Оппозиционный блок Александр Вилкул раскритиковал работу текущего созыва. В перепалку с ним вступил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Об этом сообщает УНИАН.

Читай также: “Не ему решать“: Парубий призвал военных и волонтеров выйти на парад 24 августа

Вилкул заявил о том, что бранные слова на улице запрещать нельзя, так как именно таким образом люди выражают негодование в адрес политиков.

“На этой неделе подходит к своему бесславному концу этот 8-й созыв, прости Господи, Верховной Рады Украины“ - отметил Вилкул.

В ответ на это Андрей Парубий сказал, что украинцы оценят работу текущего парламента и “которые, конечно, вас бесят – “Оппозиционный блок“ - это закон о языке, о декоммунизации“.

Тени из прошлого, которые идут сегодня всеми колоннами в Верховную Раду, не будут иметь никаких перспектив, и мы не дадим реванша и не дадим возможности поставить под сомнение все достижения, которые были сделаны этим созывом“, - заверил Парубий

Ранее сообщалось о том, что Парубий поставил ультиматум депутатам-прогульщикам. Парубий напомнил, что завтра у нардепов действующего созыва последний рабочий день в стенах парламента.