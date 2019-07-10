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"Бесславный конец и тени из прошлого": В ВР поссорились Парубий и Вилкул

Комментариев: 5
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий вступил в перепалку с заместителем главы партии Оппозиционный блок Александром Вилкулом .
Спикер ВР Андрей Парубий
Спикер ВР Андрей Парубий
depositphotos.com

На заседании парламента заместитель главы партии Оппозиционный блок Александр Вилкул раскритиковал работу текущего созыва. В перепалку с ним вступил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Об этом сообщает УНИАН.

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Вилкул заявил о том, что бранные слова на улице запрещать нельзя, так как именно таким образом люди выражают негодование в адрес политиков.

“На этой неделе подходит к своему бесславному концу этот 8-й созыв, прости Господи, Верховной Рады Украины“ - отметил Вилкул. 

В ответ на это Андрей Парубий сказал, что украинцы оценят работу текущего парламента и “которые, конечно, вас бесят – “Оппозиционный блок“ - это закон о языке, о декоммунизации“.

Тени из прошлого, которые идут сегодня всеми колоннами в Верховную Раду, не будут иметь никаких перспектив, и мы не дадим реванша и не дадим возможности поставить под сомнение все достижения, которые были сделаны этим созывом“, - заверил Парубий

Ранее сообщалось о том, что Парубий поставил ультиматум депутатам-прогульщикам. Парубий напомнил, что завтра у нардепов действующего созыва последний рабочий день в стенах парламента. 

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Теги: Парубий, Вилкул, перепалка
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Комментариев (5)
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Lyonya-Space    10.07.2019, 13:36
Оценка:  0
Lyonya-Space
Два дебила - это сила?
farfalle    10.07.2019, 13:26
Оценка:  -1
farfalle
Когда уже это неразумение закроют, и он перестанет позорить страну?
nfhvyt    10.07.2019, 12:49
Оценка:  +8
nfhvyt
Все пациенты психиатрических клиник гордятся тобой андрейка )))))
T-REX2    10.07.2019, 12:43
Оценка:  +9
T-REX2
уже оценили,иди на xyй
Krotol2    10.07.2019, 12:53
Оценка:  +6
Krotol2
+++++++++++
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