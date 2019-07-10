В Украину приехал главред Эхо Москвы Алексей Венедиктов

Главный редактор радиостанции активно делится фотографиями Киева, но цель визита в Украину не уточняет.

Главный редактор российской радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов прибыл в столицу Украины. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

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В Twitter Венедиктов активно делится с фотографиями, но цель визита не уточняет. Главред выложил фото котлеты по-киевски, сэлфи на фоне Андреевской церкви, а также с предвыборным бордом Саакашвили.

"Зависть, друзья мои, бесовское чувство" - подписал так фото Венедиктов twitter.com

twitter.com

Ранее сообщалось о том, что в Москве с ножом напали на журналистку радиостанции Эхо Москвы. Главный редактор радиостанции Эхо Москвы дал показания в качестве свидетеля по делу о покушении на журналиста Татьяну Фельгенгауэр.

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