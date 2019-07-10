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В Украину приехал главред Эхо Москвы Алексей Венедиктов

Комментариев: 4
Главный редактор радиостанции активно делится фотографиями Киева, но цель визита в Украину не уточняет.
Венедиктов на Подоле
Венедиктов на Подоле
twitter.com

Главный редактор российской радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов прибыл в столицу Украины. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале. 

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В Twitter Венедиктов активно делится с фотографиями, но цель визита не уточняет. Главред выложил фото котлеты по-киевски, сэлфи на фоне Андреевской церкви, а также с предвыборным бордом Саакашвили.

"Зависть, друзья мои, бесовское чувство" - подписал так фото Венедиктов
twitter.com

twitter.com

Ранее сообщалось о том, что в Москве с ножом напали на журналистку радиостанции Эхо Москвы. Главный редактор радиостанции Эхо Москвы дал показания в качестве свидетеля по делу о покушении на журналиста Татьяну Фельгенгауэр.

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Теги: венедиктов, Украина
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Комментариев (4)
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Коляка    10.07.2019, 13:50
Оценка:  0
Коляка
Как это его пустили?
Lyonya-Space    10.07.2019, 13:35
Оценка:  -2
Lyonya-Space
С телемостом ФСБ провалилась, пахнет радио мостом...
Lyonya-Space    10.07.2019, 13:35
Оценка:  -2
Lyonya-Space
С телемостом ФСБ провалилась, пахнет радио мостом...
Сливной_Бачок    10.07.2019, 13:14
Оценка:  -7
Сливной_Бачок
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