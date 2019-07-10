В Украину приехал главред Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Главный редактор российской радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов прибыл в столицу Украины. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.
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В Twitter Венедиктов активно делится с фотографиями, но цель визита не уточняет. Главред выложил фото котлеты по-киевски, сэлфи на фоне Андреевской церкви, а также с предвыборным бордом Саакашвили.
Ой, прям на Майдане Незалежности 👍 https://t.co/qDf227cKFo pic.twitter.com/jvpQ7uy6wb— Алексей Венедиктов (@aavst) 10 июля 2019 г.
Ранее сообщалось о том, что в Москве с ножом напали на журналистку радиостанции Эхо Москвы. Главный редактор радиостанции Эхо Москвы дал показания в качестве свидетеля по делу о покушении на журналиста Татьяну Фельгенгауэр.
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